Самарчанин передал мошенникам ювелирные изделия на 3 млн рублей

В отдел полиции Самарской области обратился 42-летний местный житель с заявлением о хищении 3 млн рублей.

Ему поступил звонок от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свое имущество, особенно ювелирные изделия, с целью недопущения финансирования ВСУ.

Самарчанин передал хранящиеся дома золотые украшения на сумму 3 млн рублей неизвестному возле подъезда.

Спустя непродолжительное время мужчина понял, что стал жертвой обмана. После чего житель Самары обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.