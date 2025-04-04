Самарчанин передал мошенникам ювелирные изделия на 3 млн рублей

В отдел полиции Самарской области обратился 42-летний местный житель с заявлением о хищении 3 млн рублей.
Ему поступил звонок от неизвестного человека, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свое имущество, особенно ювелирные изделия, с целью недопущения финансирования ВСУ.
Самарчанин передал хранящиеся дома золотые украшения на сумму 3 млн рублей неизвестному возле подъезда.
Спустя непродолжительное время мужчина понял, что стал жертвой обмана. После чего житель Самары обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы