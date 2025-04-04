В Самарской области участились случаи мошенничества с использованием искусственного интеллекта

В правительстве Самарской области предупредили жителей сообщением об участившихся случаях мошенничества с использованием искусственного интеллекта, технологии дипфейков, телефонных и видеозвонков, писем на электронную почту от представителей органов власти, руководителей министерств и ведомств, глав регионов.
"Преступники, представляясь официальными лицами, под предлогом приглашения на личные встречи, видеоконференции, вводят в заблуждение граждан и пытаются выманить деньги или получить доступ к персональным данным.
"Будьте бдительны, не дайте обмануть себя. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сообщите в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.