Житель Красноярского района за нетрезвое вождение лишен автомобиля

Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор мужчине по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ).

В суде установлено, что мужчина в 2022 г. был осужден за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В апреле 2024 г. он вновь сел нетрезвым за руль своего автомобиля ВАЗ-2114. Тогда его остановили в с. Красный Яр сотрудники Госавтоинспекции.

Суд назначил наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

По ходатайству прокурора судом конфискован автомобиль подсудимого в собственность государства.