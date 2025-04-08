Полиция проводит проверку из-за конфликта с перцовым баллончиком в самарской школе

Самарские полицейские разбираются в происшествии в школе № 50 в Самаре. Как сообщили читатели в пабликах, там восьмиклассница распылила перцовый баллончик из-за ссоры с мальчиками. Якобы случилось все это в классе из-за чего пришлось выводить других детей из помещения.
В ГУ МВД по Самарской области опровергли сообщения об эвакуации. Там говорят, что вышли на воздух четыре человека.
"Сотрудниками полиции по сообщению местных жителей проводится проверка. В настоящее время в общеобразовательное учреждение выехали сотрудники ПДН и руководство территориального отдела полиции. По предварительным данным, произошел конфликт между девочкой и мальчиками из-за некорректного общения в интернете", — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По неофициальным данным, девочка и мальчики могли поспорить в некоем телеграм-чате.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.