Селлер из Волжского района пострадала от действий "сотрудников" маркетплейса

В Волжском районе 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Они выманили у нее более 100 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Аферисты представились сотрудниками крупного маркетплейса и убедили женщину в необходимости повысить рейтинг ее магазина. Для этого требовалось совершить несколько покупок у более крупных продавцов, но с условием: деньги нужно было передать "менеджерам", а дальше они все сделали бы сами. После покупки можно было якобы оформить возврат товаров. Мошенники заверили женщину, что все потраченные деньги будут возвращены в полном объёме.

Доверчивая женщина перевела на указанный счет более 100 000 рублей. После этого "менеджеры" внезапно исчезли, а все контакты оказались заблокированы. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.



В настоящее время возбуждено уголовное дело.