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Преступления Происшествия

Селлер из Волжского района пострадала от действий "сотрудников" маркетплейса

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Они выманили у нее более 100 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Аферисты представились сотрудниками крупного маркетплейса и убедили женщину в необходимости повысить рейтинг ее магазина. Для этого требовалось совершить несколько покупок у более крупных продавцов, но с условием: деньги нужно было передать "менеджерам", а дальше они все сделали бы сами. После покупки можно было якобы оформить возврат товаров. Мошенники заверили женщину, что все потраченные деньги будут возвращены в полном объёме.

Доверчивая женщина перевела на указанный счет более 100 000 рублей. После этого "менеджеры" внезапно исчезли, а все контакты оказались заблокированы. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. 

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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