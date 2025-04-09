Селлер из Волжского района пострадала от действий "сотрудников" маркетплейса

В Волжском районе 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Они выманили у нее более 100 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Аферисты представились сотрудниками крупного маркетплейса и убедили женщину в необходимости повысить рейтинг ее магазина. Для этого требовалось совершить несколько покупок у более крупных продавцов, но с условием: деньги нужно было передать "менеджерам", а дальше они все сделали бы сами. После покупки можно было якобы оформить возврат товаров. Мошенники заверили женщину, что все потраченные деньги будут возвращены в полном объёме.
Доверчивая женщина перевела на указанный счет более 100 000 рублей. После этого "менеджеры" внезапно исчезли, а все контакты оказались заблокированы. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы