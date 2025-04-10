Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранного подростка, напавшего на жительницу Самары

Главе СУ СК РФ доложат о расследовании уголовного дела, связанного с нападением подростка-иностранца на жительницу Самары. Происшествие произошло накануне в Промышленном районе города.

Напомним, ранее следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело по факту нападения иностранного подростка на жительницу областного центра (ст. 213 УК РФ — хулиганство).

Информацию об инциденте разместили в соцмедиа.

"В Самаре подросток-мигрант напал на женщину и чуть не задушил ее. Мужчинам-соседям удалось задержать его. Со слов жителей, полиция прибыла на место вызова через 1,5 часа. Зато значительно раньше приехала "братская помощь" — видимо у диаспор уже с системой оповещения и с "кадрами" немного лучше. Лишь большое количество собравшихся мужчин не позволило "отбить" земляка", — прокомментировал произошедшее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Также парламентарий опубликовал обращение самарцев, ставших очевидцами происшедшего. С их слов, все произошло в подъезде дома № 57 "б" по Заводскому шоссе. Подросток напал на молодую женщину, спасти ее удалось вовремя подоспевшим соседям, а юноша убежал. Спустя время хулигана вновь заметили возле дома и опознали по камерам на подъезде.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела", — отмечается в сообщении ведомства.