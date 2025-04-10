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Преступления Происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом с участием иностранного подростка, напавшего на жительницу Самары

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главе СУ СК РФ доложат о расследовании уголовного дела, связанного с нападением подростка-иностранца на жительницу Самары. Происшествие произошло накануне в Промышленном районе города.

Напомним, ранее следственным отделом по Промышленному району Самары было возбуждено уголовное дело по факту нападения иностранного подростка на жительницу областного центра (ст. 213 УК РФ — хулиганство).

Информацию об инциденте разместили в соцмедиа.

"В Самаре подросток-мигрант напал на женщину и чуть не задушил ее. Мужчинам-соседям удалось задержать его. Со слов жителей, полиция прибыла на место вызова через 1,5 часа. Зато значительно раньше приехала "братская помощь" — видимо у диаспор уже с системой оповещения и с "кадрами" немного лучше. Лишь большое количество собравшихся мужчин не позволило "отбить" земляка", — прокомментировал произошедшее депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Также парламентарий опубликовал обращение самарцев, ставших очевидцами происшедшего. С их слов, все произошло в подъезде дома № 57 "б" по Заводскому шоссе. Подросток напал на молодую женщину, спасти ее удалось вовремя подоспевшим соседям, а юноша убежал. Спустя время хулигана вновь заметили возле дома и опознали по камерам на подъезде.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела", — отмечается в сообщении ведомства.

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Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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