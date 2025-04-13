На Комсомольском шоссе в Тольятти Mitsubishi Pajero сбил выходящего из другой машины пассажира

Госавтоинспекторы Тольятти проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пассажир, покинувший автомобиль на проезжей части, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных материалов следует, что в субботу, 12 апреля, в 19:26 автомобиль Mitsubishi Pajero возле дома № 1 по ул. Комсомольское шоссе наехал на 36-летнего пассажира, который выходил на проезжую часть из Lada Kalina.

В результате происшедшего мужчина-пассажир отечественной легковушки с многочисленными травмами госпитализирован с места ДТП.