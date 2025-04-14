Подростка из Сызрани будут судить за попытку сбыта наркотиков

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 17-летнего парня, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в июле 2024 г. в интернете подросток договорился с незнакомцем о работе "закладчиком". Так, он забрал в указанном месте 29 г запрещенного вещества и расфасовал на 50 мелких свертков. Подозреваемого задержали, когда он оборудовал тайник.