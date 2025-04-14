Подростка из Сызрани будут судить за попытку сбыта наркотиков

В Сызранский городской суд отправилось уголовное дело 17-летнего парня, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в июле 2024 г. в интернете подросток договорился с незнакомцем о работе "закладчиком". Так, он забрал в указанном месте 29 г запрещенного вещества и расфасовал на 50 мелких свертков. Подозреваемого задержали, когда он оборудовал тайник.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы