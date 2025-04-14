Жительницу Самарской области обвиняют в махинациях с поддельной инвалидностью

В Кинельский районный суд Самарской области направили уголовное дело 54-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 2020 г. женщина представила в бюро медико-социальной экспертизы фиктивные документы, по которым оформила инвалидность III группы. Также обвиняемой назначили страховую пенсию по инвалидности. С 2020 г. по март 2025 г. она незаконно получила более 650 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы