Жительницу Самарской области обвиняют в махинациях с поддельной инвалидностью

В Кинельский районный суд Самарской области направили уголовное дело 54-летней местной жительницы, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в 2020 г. женщина представила в бюро медико-социальной экспертизы фиктивные документы, по которым оформила инвалидность III группы. Также обвиняемой назначили страховую пенсию по инвалидности. С 2020 г. по март 2025 г. она незаконно получила более 650 тыс. рублей.