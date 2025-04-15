У жителя Сызрани изъяли 3,9 тыс. пачек контрафактных сигарет

Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу мужчины, обвиняемого в незаконном обороте табака.

По версии правоохранителей, в ноябре 2024 г. 49-летний местный житель приобрел для продажи контрафактные сигареты — без маркировки и привез их в торговую точку на привокзальной площади станции Сызрань — 1. Полицейские изъяли у него более 3,9 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд Самарской области.