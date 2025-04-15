У жителя Сызрани изъяли 3,9 тыс. пачек контрафактных сигарет

Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу мужчины, обвиняемого в незаконном обороте табака.
По версии правоохранителей, в ноябре 2024 г. 49-летний местный житель приобрел для продажи контрафактные сигареты — без маркировки и привез их в торговую точку на привокзальной площади станции Сызрань — 1. Полицейские изъяли у него более 3,9 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 500 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд Самарской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы