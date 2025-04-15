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Преступления Происшествия

У жителя Сызрани изъяли 3,9 тыс. пачек контрафактных сигарет

СЫЗРАНЬ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский транспортный прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу мужчины, обвиняемого в незаконном обороте табака.

По версии правоохранителей, в ноябре 2024 г. 49-летний местный житель приобрел для продажи контрафактные сигареты — без маркировки и привез их в торговую точку на привокзальной площади станции Сызрань — 1. Полицейские изъяли у него более 3,9 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 500 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд Самарской области.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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