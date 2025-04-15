Подростка из Самарской области избили за комментарий в соцсети

В Самарской области отправили в суд уголовное дело двоих несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в октябре 2024 г. подростки в гаражном массиве в Чапаевске избили 14-летнему парня и использовали пневматическое оружие. Все это они снимали на видео. Потерпевший получил травмы средней тяжести.

Предположительно, на несовершеннолетнего напали из-за его негативного комментария в соцсети.