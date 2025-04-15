Подростка из Самарской области избили за комментарий в соцсети

В Самарской области отправили в суд уголовное дело двоих несовершеннолетних, обвиняемых в хулиганстве с применением насилия. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в октябре 2024 г. подростки в гаражном массиве в Чапаевске избили 14-летнему парня и использовали пневматическое оружие. Все это они снимали на видео. Потерпевший получил травмы средней тяжести.
Предположительно, на несовершеннолетнего напали из-за его негативного комментария в соцсети.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы