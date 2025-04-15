Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал выставление на торги Дома промышленности

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о перспективах Самарского дома промышленности в интервью журналисту Волга Ньюс. Здание на пересечении улиц Куйбышева и Красноармейской "пускают с молотка" за долги.

"Дом Промышленности — давно в залоговой массе. Люди, которые тогда работали, приняли решение его поставить в обеспечение кредита, который не был отдан. Это решение было очень давно, оно юридически законно, с ним ничего не сделать. Кредитор имеет право реализовать этот объект. Но дальше уже начинается работа, если его приобретет кто-либо — оно все равно будет в нашем регулировании. Это ОКН, объект культурного наследия. Вы знаете, как с ОКН сложно работать. Он большой, там деревянные перекрытия. Поэтому потребуется очень вдумчивая кропотливая работа по его восстановлению, и оно будет идти в сопровождении необходимых структур. Это и инспекция по памятникам, и минстрой. Поэтому вольного использования здесь не будет…", — рассказал Вячеслав Федорищев.

Напомним, до 2015 г. помещения Дома промышленности сдавались в аренду, а после было принято решение закрыть объект. Арендаторов выселили, здание законсервировали по причине аварийного состояния. Позже стало известно, что и здание, и земельный участок под ним заложены для обеспечения кредитов, которые "Новикомбанк" выдал футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.

Судебный процесс по этому вопросу растянулся на несколько лет. Истцом выступало ООО "РТ-Капитал", которое выкупило у банка право требования долга. Причем обе организации входят в госкорпорацию "Ростех". Ответчиком было принадлежащее Самарской области АО "Транспортно-логистическая компания", на балансе которого значится Дом промышленности. Итогом тяжбы стало решение арбитражного суда обратить на Дом промышленности и землю под ним взыскание по требованию "РТ-Капитал". Также была установлена начальная продажная стоимость имущества — 319,05 млн рублей.

