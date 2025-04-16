Сотрудницу банка из Тольятти подозревают в хищении денег клиентов

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за кражи денег в банке. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
К правоохранителям обратился 65-летний местный житель, с августа 2024 г. по март 2025 г. с его счета в банке похитили более 1 млн рублей.
Полицейские начали расследование и выяснили, что к преступлению может быть причастна 29-летняя операционистка. По версии следствия, она незаконно снимала деньги клиента и забирала себе.
Женщину задержали, она признала вину. Правоохранители полагают, что подозреваемая совершила не менее пяти аналогичных краж.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы