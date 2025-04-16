Сотрудницу банка из Тольятти подозревают в хищении денег клиентов

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за кражи денег в банке. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 65-летний местный житель, с августа 2024 г. по март 2025 г. с его счета в банке похитили более 1 млн рублей.

Полицейские начали расследование и выяснили, что к преступлению может быть причастна 29-летняя операционистка. По версии следствия, она незаконно снимала деньги клиента и забирала себе.

Женщину задержали, она признала вину. Правоохранители полагают, что подозреваемая совершила не менее пяти аналогичных краж.