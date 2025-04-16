Полицейского из Тольятти будут судить за посредничество во взяточничестве

В Тольятти отправили в суд уголовное дело бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району № 2. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с августа по ноябрь 2024 г. обвиняемый получил от местного жителя 60 тыс. рублей. Деньги должны были помочь смягчить наказание за нетрезвое вождение.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы