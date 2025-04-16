Полицейского из Тольятти будут судить за посредничество во взяточничестве

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти отправили в суд уголовное дело бывшего начальника смены дежурной части отдела полиции по Автозаводскому району № 2. Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.