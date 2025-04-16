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На директора "ТеррНИИгражданпроекта" завели дело

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор самарского проектного института "ТеррНИИгражданпроект" стал фигурантом уголовного дела. Данная информация была озвучена в среду, 16 апреля, на заседании областного правительства, где обсуждалось будущее института.

Организация выполняла функции проектировщика при министерстве строительства Самарской области. Она специализировалась на разработке документов территориального планирования, проектов планировки, градостроительного зонирования.

На заседании правительства министр градостроительной политики Андрей Грачев доложил, что на 1 апреля 2025 г. "ТеррНИИгражданпроект" имеет задолженность в 63,6 млн рублей. Из них 21,7 млн — по оплате труда, 39 млн — по налогам, сборам и страховым взносам. Правительство региона погасит долги за счет субсидии из облбюджета.

"Экономическая целесообразность предоставления субсидий состоит в сохранении института как базовой проектной организации региона, обладающей уникальным кадровыми методическими компетенциями в разработке градостроительной документации. […] Мы достаточно подробно изучили деятельность института, посчитали, что проектную деятельность с учетом того, какого качества проекты оттуда выходили, мы сворачиваем. При этом с учетом компетенций по градостроительной документации считаем целесообразным сохранить институт, восстановить и направить его на разработку документов территориального планирования", — сообщил Грачев.

Министр также сообщил, что возбуждено уголовное дело "по данному факту, и, соответственно, руководитель данного учреждения сейчас, насколько мне известно, является фигурантом". Вероятно, уголовное дело связано с долгами по заработной плате.

По данным ИАС Seldon.Basis, с 2016 г. руководит "ТеррНИИграржданпроектом" Илья Бундов. По итогам 2024 г. институт показал выручку в 26,7 млн руб. и убыток в 37,8 млн против выручки в 156 млн и прибыли в 7,6 млн в 2023 году. В феврале институт сменил организационную форму с государственного унитарного предприятия на государственное автономное учреждение с ликвидацией прежнего юрлица. 

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