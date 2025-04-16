ФСБ вскрыла в Самаре канал незаконной миграции, организованный полицейскими

Сотрудники УФСБ России по Самарской области вычислили целую группу силовиков и помогавших им гражданских, которую подозревают в организации канала незаконной миграции. По данным спецслужбы, причастны к масштабной афере могут быть четверо сотрудников подразделений патрульно-постовой службы СЛУ МВД России на транспорте, а также двое их знакомых.

"Подозреваемые с целью личного обогащения организовали беспрепятственный транзит по территории объекта железнодорожного транспорта (ж/д вокзал г. Самары) иностранных граждан, имеющих нарушения миграционного законодательства и подлежащих административному выдворению за пределы РФ", — сообщает предварительную версию пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Сотрудники Центрального межрегионального управления на транспорте СК России уже возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

По данным Волга Ньюс, под подозрение попали командиры подразделений патрульно-постовой службы СЛУ МВД России на транспорте Алексей Карпов 09.04.1987 г. р., Дмитрий Минеев 02.11.1983 г. р., Артем Кафаров 10.01.1997 г. р., Сергей Гусаков 27.07.1986 г. р.

В незаконном взаимодействии с ними подозревают также двух их знакомых самарцев: Александра Огуза 15.01.1961 г. р. и Валерия Кудашова 27.06.1973 г. р.

Подозреваемым грозят реальные сроки лишения свободы.