В выходные в Самаре потеплеет до +26°C

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 19 по 21 апреля. По данным синоптиков, в регионе ожидается по-летнему теплая погода: воздух прогреется до рекордных для апреля значений.