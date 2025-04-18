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Преступления Происшествия

В Тольятти поймали "закладчика", пытавшегося избавиться от улик и сбежать

ТОЛЬЯТТИ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На ул. Гагарина в тольятти сотрудники ППС задержали мужчину, который вел себя подозрительно - увидев полицию, он выбросил пакетик и попытался сбежать, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину догнали и при себе у него нашли такой же пакетик. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой свыше 0,625 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

Задержанный 33-летний тольяттинец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что купил запретные вещества в интернете и планировал разложить "закладки" по городу.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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