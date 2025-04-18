В Тольятти поймали "закладчика", пытавшегося избавиться от улик и сбежать

На ул. Гагарина в тольятти сотрудники ППС задержали мужчину, который вел себя подозрительно - увидев полицию, он выбросил пакетик и попытался сбежать, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Мужчину догнали и при себе у него нашли такой же пакетик. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик общей массой свыше 0,625 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.
Задержанный 33-летний тольяттинец, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, пояснил, что купил запретные вещества в интернете и планировал разложить "закладки" по городу.
В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере". Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы