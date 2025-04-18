В Самарской области будут судить селянина, спилившего три клена

В Нефтегорском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное за незаконную рубку лесных насаждений в отношении 32-летнего уроженца Омской области, проживающего в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В декабре 2024 г. обвиняемый без разрешительных документов самовольно спилил бензопилой три клена, причинив ущерб лесному фонду. В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области уточнили, что сумма ущерба составила более 268 тыс. рублей, что относится к особо крупному размеру.
Собственник участка, где спилили клены, рассказал, что попросил местного жителя за награду очистить место от веток, чтобы открыть проезд к полям. Но, по словам фермера, обвиняемый срубил, помимо веток, три дерева, а после оставил их на месте вырубки.
"В настоящее время сельскому жителю вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы