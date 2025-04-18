В Самарской области будут судить селянина, спилившего три клена

В Нефтегорском районе в суд направлено уголовное дело, возбужденное за незаконную рубку лесных насаждений в отношении 32-летнего уроженца Омской области, проживающего в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В декабре 2024 г. обвиняемый без разрешительных документов самовольно спилил бензопилой три клена, причинив ущерб лесному фонду. В министерстве природных ресурсов и экологии Самарской области уточнили, что сумма ущерба составила более 268 тыс. рублей, что относится к особо крупному размеру.

Собственник участка, где спилили клены, рассказал, что попросил местного жителя за награду очистить место от веток, чтобы открыть проезд к полям. Но, по словам фермера, обвиняемый срубил, помимо веток, три дерева, а после оставил их на месте вырубки.

"В настоящее время сельскому жителю вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела", - отмечается в сообщении.