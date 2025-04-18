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Преступления Происшествия

Жительницу Сызрани обвиняют в нанесении смертельной травмы своему ребенку

СЫЗРАНЬ. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани отправилось в суд уголовное дело 28-летней местной жительницы, которую обвиняют жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 11 февраля 2024 г. женщина несколько раз ударила по голове годовалого сына. От полученных травм младенец скончался.

Кроме того, с апреля 2023 г. по февраль 2024 г. обвиняемая регулярно оставляла ребенка и его старшего брата 2019 года рождения одних в квартире.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Старший ребенок сейчас находится на попечении родственников.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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