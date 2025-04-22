В Самаре электросамокатчик не смог поделить тротуар с пешеходом

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В понедельник, 21 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием электросамоката. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области