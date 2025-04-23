Бывшего росгвардейца из Самарской области будут судить за мошенничество

В Богатовском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело бывшего начальника Богатовского межмуниципального отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии и его знакомого. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Мужчинам вменяют ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество по предварительному сговору в крупном размере") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").
По версии следствия, в 2022 г. росгвардеец устроил на должность электромонтера знакомого и дал указание подчиненным подделывать табели рабочего времени так, будто новый работник действительно выполнял свои обязанности. Таким образом, с ноября 2022 г. по май 2024 г. знакомый получил 319 тыс. рублей.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы