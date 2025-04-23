Житель Самары фиктивно трудоустроил 100 мигрантов

В Самаре отправили под стражу 47-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По данным УФСБ Самарской области, с февраля 2024 г. по февраль 2025 г. он заключил фиктивные гражданско-правовые договоры со 100 гражданами среднеазиатских республик. На самом же деле иностранцы не работали, по адресам регистрации не проживали. А фиктивное трудоустройство помогло им находиться в стране дольше установленного законом времени.