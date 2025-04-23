Житель Самары фиктивно трудоустроил 100 мигрантов

В Самаре отправили под стражу 47-летнего местного жителя, подозреваемого в организации незаконной миграции. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По данным УФСБ Самарской области, с февраля 2024 г. по февраль 2025 г. он заключил фиктивные гражданско-правовые договоры со 100 гражданами среднеазиатских республик. На самом же деле иностранцы не работали, по адресам регистрации не проживали. А фиктивное трудоустройство помогло им находиться в стране дольше установленного законом времени.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы