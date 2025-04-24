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GigaChat помогает авиакомпаниям сократить на 25% затраты на кол-центры

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские авиакомпании всё чаще используют искусственный интеллект (AI), чтобы улучшить сервис для пассажиров и повысить эффективность работы. Об этом рассказал руководитель дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев на транспортном демодне индустриальных центров компетенций "Движение в будущее: перезагрузка транспорта через технологии и экспорт", который прошел в штаб-квартире Сбера.

"Виртуальные ассистенты на базе искусственного интеллекта Сбера GigaChat и технологии RAG (Retrieval-Augmented Generation) обрабатывают до 96% обращений пассажиров и сразу отвечают на самые сложные вопросы. Благодаря таким AI-решениям до 25% сокращаются затраты на обслуживание кол-центров, а клиенты авиакомпаний получают точные ответы в любое время — ночью, праздники или в периоды пиковых нагрузок. Для сравнения: обычные чат-боты, работающие на алгоритмах, могут успешно принять лишь до 20% обращений пассажиров", — отметил Андрей Дмитриев.

Ещё одно важное направление применения искусственного интеллекта —прогнозирование бронирования и оптимизация распределения мест на борту самолёта. Современные AI-модели могут обрабатывать все данные о рейсе: дату, время, маршрут, историю бронирований (в том числе групповых), вместимость, количество мест по классам и кабинам, повышения класса, цену билетов, тарифы, отмены и другие сведения. В результате искусственный интеллект за 30 дней до вылета может спрогнозировать спрос на тот или иной рейс с точностью до 99%.

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