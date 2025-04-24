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В Самарской области разыскивают мошенника, обманувшего пенсионерку

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
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В Самарской области разыскивают мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

70-летней жительнице Шигонского района позвонил неизвестный, сказал, что сбережениям женщины угрожает опасность, и во избежание ответственности за переводы ВСУ по статье о госизмене убедил ее отдать деньги курьеру. В итоге женщина потеряла более 1,6 млн рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и теперь разыскивают мошенника.

Приметы подозреваемого: рост примерно 160 см, худощавого телосложения, на вид 25 лет, небольшой острый нос, узкие светлые опухшие глаза, небольшие губы, узкий рот, был одет в черную шапку, черную куртку с капюшоном, серые трикотажные штаны и черно-белые кроссовки.

Правоохранители просят очевидцев произошедшего и всех, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8468)-2-14-09, 8 (8464) 33-38-36 или 102.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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