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Спорт

В Самаре сын известного хирурга отсудил у экс-футболиста "Терека" 6 млн рублей

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Железнодорожного района Самары опубликовал решение по иску Александра Федорука — сына известного московского хирурга Григория Федорука — к бывшему футболисту грозненского "Терека" Абдул-Хакиму Матаеву. Решение вынесено в пользу Федорука, которому присудили 5,98 млн рублей.

Напомним, в июне 2024 г. 24-летний Александр Федорук обратился в суд с иском, в котором просил обязать Матаева, живущего сейчас в Самаре, вернуть 4,3 млн руб. долга, а также выплатить набежавшие проценты за пользование чужими средствами и компенсацию морального вреда. 

Матаев же подал встречный иск с требованием признать незаключенным договор с Федоруком-младшим и компенсировать затраты на адвоката.

Экс-футболист пояснял, что познакомился с Григорием Федоруком в 2015 г., когда получил спортивную травму. Федорук, работавший заведующим отделением ортопедии и сложной травмы в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, провел Матаеву четыре операции.

По словам Матаева, у него сложились с Федоруком дружеские отношения, и хирург дал ему 4,3 млн руб. на покупку нескольких машин, которые планировалось использовать под такси. При этом экс-спортсмен утверждает, что Федорук не брал расписок, объяснив, что имеет возможность помочь безвозмездно и деньги возвращать не нужно. После этого они регулярно общались, врач приезжал в Самару в гости к семье Матаева.

Бывший футболист также рассказал суду, что, накопив 800 тыс. руб., предложил их Федоруку-старшему, но тот отказался и предложил приобрести еще автомобили.

В 2020 г. хирург скончался, а на годовщину смерти, по словам Матаева, его сын прямо на кладбище взял расписку о том, что передал экс-футболисту 4,3 млн рублей.

Федорук-младший в заседаниях не участвовал и ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствии. Хотя ответчик требовал его допросить. Суд привлек представителей прокуратуры, Росфинмониторинга и налоговой. При этом прокурор выразил позицию, что требования Федорука не подлежат удовлетворению.

Однако судья Евгения Замулина посчитала, что Матаев не представил доказательств безденежности расписки, а у молодого Федорука было в распоряжении 4,3 млн рублей. При этом, по информации "Волга Ньюс", долговая расписка Замулиной не исследовалась (ей дело было передано из-за увольнения судьи Евгении Пименовой, которой какие-то бумаги предоставлены были, но заново они якобы не обозревались).

Из решения следует, что одним из основных доказательств могла стать переписка Федорука-младшего и Матаева в мессенджере: "Как установлено судом из переписки сторон в мессенджере "WhatsApp", начиная с сентября 2023 года истцом неоднократно напоминалось ответчику о необходимости возврата долга. Ответчик возвращать долг не отказывался".

По данным картотеки суда, в начале апреля Матаев подал апелляционную жалобу.

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