16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре сын известного хирурга пытается отсудить у экс-футболиста "Терека" 5,8 млн рублей СМИ: "Игоря Осинькина на посту главного тренера "Крыльев Советов" сменит Евгений Калешин" "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива "Крылья Советов" ушли в отпуск Полузащитник Франко Орозко покидает "Крылья Советов"

Футбол Спорт

В Самаре сын известного хирурга пытается отсудить у экс-футболиста "Терека" 5,8 млн рублей

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Экс-футболист грозненского "Терека" Абдул-Хаким Матаев и сын известного московского хирурга Григория Федорука судятся в Самаре за 5,8 млн рублей.

В июне этого года 24-летний Александр Федорук обратился с иском в Железнодорожный районный суд Самары. В нем он просил обязать Матаева, живущего сейчас в Самаре, вернуть 4,3 млн руб. долга, а также выплатить набежавшие проценты за пользование чужими средствами и компенсацию морального вреда. К иску приложена расписка от 6 июля 2021 года.

Матаев подал ответный иск с требованием признать незаключенным договор с Федоруком-младшим и   компенсировать затраты на адвоката. Экс-футболист пояснил, что познакомился с Григорием Федоруком в 2015 г., когда получил спортивную травму (Федорук работал заведующим отделением ортопедии и сложной травмы в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова). Врач провел четыре операции.

По словам Матаева, Федорук, видя, что пациент находился в удрученном состоянии, в один из дней после долгого разговора о будущем спортсмена предложил ему заняться бизнесом. Он дал Матаеву 4,3 млн руб. на покупку нескольких машин, которые планировалось использовать под такси.

Экс-спортсмен утверждает, что Федорук-старший не брал расписок, говорил, что имеет возможность помочь безвозмездно и деньги возвращать не нужно. После этого они регулярно общались, врач приезжал в Самару в гости к семье Матаева.

В 2020 г. хирург скончался, а на годовщину смерти, по словам Матаева, его сын прямо на кладбище взял расписку о том, что передал экс-футболисту 4,3 млн рублей. Матаев говорит, что в реальности денег в тот день не получал, а в момент составления расписки находился в удрученном состоянии и не отдавал отчет в своих действиях.

В обстоятельствах дела разбирается судья Евгения Замулина. Следующее заседание состоится 20 декабря.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5