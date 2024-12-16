В Самаре сын известного хирурга пытается отсудить у экс-футболиста "Терека" 5,8 млн рублей

Экс-футболист грозненского "Терека" Абдул-Хаким Матаев и сын известного московского хирурга Григория Федорука судятся в Самаре за 5,8 млн рублей.

В июне этого года 24-летний Александр Федорук обратился с иском в Железнодорожный районный суд Самары. В нем он просил обязать Матаева, живущего сейчас в Самаре, вернуть 4,3 млн руб. долга, а также выплатить набежавшие проценты за пользование чужими средствами и компенсацию морального вреда. К иску приложена расписка от 6 июля 2021 года.

Матаев подал ответный иск с требованием признать незаключенным договор с Федоруком-младшим и компенсировать затраты на адвоката. Экс-футболист пояснил, что познакомился с Григорием Федоруком в 2015 г., когда получил спортивную травму (Федорук работал заведующим отделением ортопедии и сложной травмы в Московском клиническом научном центре имени А.С. Логинова). Врач провел четыре операции.

По словам Матаева, Федорук, видя, что пациент находился в удрученном состоянии, в один из дней после долгого разговора о будущем спортсмена предложил ему заняться бизнесом. Он дал Матаеву 4,3 млн руб. на покупку нескольких машин, которые планировалось использовать под такси.

Экс-спортсмен утверждает, что Федорук-старший не брал расписок, говорил, что имеет возможность помочь безвозмездно и деньги возвращать не нужно. После этого они регулярно общались, врач приезжал в Самару в гости к семье Матаева.

В 2020 г. хирург скончался, а на годовщину смерти, по словам Матаева, его сын прямо на кладбище взял расписку о том, что передал экс-футболисту 4,3 млн рублей. Матаев говорит, что в реальности денег в тот день не получал, а в момент составления расписки находился в удрученном состоянии и не отдавал отчет в своих действиях.

В обстоятельствах дела разбирается судья Евгения Замулина. Следующее заседание состоится 20 декабря.