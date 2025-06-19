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Футбол Спорт

"Крылья Советов" интересуются форвардом "Аданы Демирспор"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" могут подписать казахстанского нападающего "Адана Демирспор" Абата Аймбетова, сообщает legalbet.ru. Как пишет издание, в 29-летнем форварде заинтересован лично главный тренер самарцев Магомед Адиев, с которым он работал в сборной Казахстана.

Срок трудового соглашение Аймбетова с турецкой командой истекает 30 июня 2025 г., после чего нападающий станет свободным агентом. В минувшем сезоне форвард в 28 играх забил пять мячей.

Ранее футболист уже входил в состав "Крыльев", но из-за смены руководства был отдан в аренду в "Астану". За сборную Казахстана Аймбетов сыграл 45 матчей и забил девять голов.

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