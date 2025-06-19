"Крылья Советов" интересуются форвардом "Аданы Демирспор"

"Крылья Советов" могут подписать казахстанского нападающего "Адана Демирспор" Абата Аймбетова, сообщает legalbet.ru. Как пишет издание, в 29-летнем форварде заинтересован лично главный тренер самарцев Магомед Адиев, с которым он работал в сборной Казахстана.
Срок трудового соглашение Аймбетова с турецкой командой истекает 30 июня 2025 г., после чего нападающий станет свободным агентом. В минувшем сезоне форвард в 28 играх забил пять мячей.
Ранее футболист уже входил в состав "Крыльев", но из-за смены руководства был отдан в аренду в "Астану". За сборную Казахстана Аймбетов сыграл 45 матчей и забил девять голов.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.