"Крылья Советов" интересуются форвардом "Аданы Демирспор"

"Крылья Советов" могут подписать казахстанского нападающего "Адана Демирспор" Абата Аймбетова, сообщает legalbet.ru. Как пишет издание, в 29-летнем форварде заинтересован лично главный тренер самарцев Магомед Адиев, с которым он работал в сборной Казахстана.

Срок трудового соглашение Аймбетова с турецкой командой истекает 30 июня 2025 г., после чего нападающий станет свободным агентом. В минувшем сезоне форвард в 28 играх забил пять мячей.

Ранее футболист уже входил в состав "Крыльев", но из-за смены руководства был отдан в аренду в "Астану". За сборную Казахстана Аймбетов сыграл 45 матчей и забил девять голов.