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Футбол Спорт

Российский футбол получит поддержку от телекома

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон и Российский футбольный союз продлили соглашение о партнерстве. Как и в предыдущие годы, сотовый оператор будет телеком-партнером сборной России, а также станет активным участником совместной с РФС деятельности по популяризации футбола в стране.

Новое соглашение было подписано сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2025. Документ действует до конца 2028 года и предусматривает расширенное сотрудничество МегаФона и РФС в программах и проектах по развитию отечественного футбола.

Первое партнерское соглашение между сторонами было заключено еще в 2010 году. После чего МегаФон стал официальным телеком-партнером сборной России по футболу и продолжает им оставаться.

Помимо сотрудничества с национальной сборной, МегаФон уже 20 лет организовывает Всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя". За это время в турнире приняли участие более 41 тысячи детей. Традиционно турнир активно поддерживается известными спортсменами, олимпийскими чемпионами, региональными властями, а также Российским футбольным союзом. В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии "#МЫВМЕСТЕ-2024" в номинации "Ответственный бизнес".

"РФС и МегаФон имеют многолетний и разносторонний опыт сотрудничества, поэтому новое соглашение - это логичное продолжение нашей истории партнерства. Уверен, что совместные инициативы позволят привлечь к спорту еще больше молодых людей, поддержать развитие детско-юношеских команд и внести вклад в формирование здорового образа жизни среди населения. Кроме того, наше взаимодействие станет примером эффективного объединения усилий бизнеса и спортивных организаций ради достижения общих целей", - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

"МегаФон - надежный партнер РФС, мы ценим долгосрочный вклад компании в поддержку не только национальной сборной, но и программ, охватывающих массовый и детско-юношеский спорт. Продление соглашения позволит нам расширить сотрудничество и реализовать новые инициативы, направленные на развитие самого популярного вида спорта в России", - подчеркнул генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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