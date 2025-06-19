"Динамо" близко к трансферу форварда "Крыльев" Ивана Сергеева за 4,5 млн евро

"Динамо" близко к договоренности по трансферу форварда "Крыльев Советов" Ивана Сергеева, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сумма будущего трансфера должна составить 4,5 млн евро. Сергеев отклонил опцию с возвращением в "Зенит" с последующей арендой в "Сочи" и настроен перейти в "Динамо".
30-летний Сергеев вернулся из "Зенита" в "Крылья Советов" в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне нападающий участвовал в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 3 млн евро.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.