"Акрон" выкупил права на защитника Роберто Фернандеса

Боливийский левый защитник на полноценной основе перешел в "Акрон" из "Боливара".

Роберто Фернандес присоединился к "Акрону" в сентябре 2024 г. на правах аренды. 25-летний футболист принял участие в 22-х матчах во всех турнирах: 19 — в МИР РПЛ, где также отметился двумя голевыми передачами, 3 — в FONBET Кубке России.

Новое соглашение с Фернандесом рассчитано на три года.