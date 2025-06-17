"Акрон" выкупил права на защитника Роберто Фернандеса

Боливийский левый защитник на полноценной основе перешел в "Акрон" из "Боливара".
Роберто Фернандес присоединился к "Акрону" в сентябре 2024 г. на правах аренды. 25-летний футболист принял участие в 22-х матчах во всех турнирах: 19 — в МИР РПЛ, где также отметился двумя голевыми передачами, 3 — в FONBET Кубке России.
Новое соглашение с Фернандесом рассчитано на три года.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.