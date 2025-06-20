На сборах "Крылья" первую игру проведут против "Сокола"

Стала известна дата проведения первого контрольного матча межсезонья - 26 июня в Самаре "Крылья Советов" сыграют с саратовским "Соколом".

Также в межсезонье запланированы еще две встречи против "КАМАЗа" и "Ахмата".

По договоренности сторон игра пройдет в закрытом режиме.