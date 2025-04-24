Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении 12-летнего мальчика мигрантами в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении на ребенка в Самаре.

Ранее в интернете появилось видеообращение супруги участника СВО о нападении мигрантов из Узбекистана на ее 12-летнего сына. По словам женщины, несколько подростков долго издевались над ребенком, а 21 апреля мать одного из них применила к малолетнему удушающий прием. На следующий день подростки жестоко избили пострадавшего. В результате ребенка госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").