Александр Бастрыкин заинтересовался делом об избиении 12-летнего мальчика мигрантами в Самаре

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нападении на ребенка в Самаре.
Ранее в интернете появилось видеообращение супруги участника СВО о нападении мигрантов из Узбекистана на ее 12-летнего сына. По словам женщины, несколько подростков долго издевались над ребенком, а 21 апреля мать одного из них применила к малолетнему удушающий прием. На следующий день подростки жестоко избили пострадавшего. В результате ребенка госпитализировали.
Уголовное дело возбудили по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы