В Самарской области 77-летняя пенсионерка отдала 240 тыс. рублей липовым сотрудникам банка

В полицию Самарской области обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о хищении 237 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пожилой женщины пытаются снять деньги. Для сохранности необходимо было срочно перевести средства на "безопасный счет".

Местная жительница выполнила все требования злоумышленника. Мужчина перестал выходить на связь, после чего 77-летняя женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.