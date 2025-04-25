В Самарской области 77-летняя пенсионерка отдала 240 тыс. рублей липовым сотрудникам банка

В полицию Самарской области обратилась 77-летняя местная жительница с заявлением о хищении 237 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионерке поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Центрального банка России и убедил, что с банковского счета пожилой женщины пытаются снять деньги. Для сохранности необходимо было срочно перевести средства на "безопасный счет".
Местная жительница выполнила все требования злоумышленника. Мужчина перестал выходить на связь, после чего 77-летняя женщина поняла, что стала жертвой обмана обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы