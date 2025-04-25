Врача из Самарской области обвиняют в обмане пациентки

В Клявлинский районный суд отправили уголовное дело врача Камышлинская ЦРБ, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2022 г. местная жительница попросила врача помочь признать ее сына инвалидом. Сотрудник больницы же обманул женщину и пообещал помочь за 155 тыс. рублей.
Ранее врача уже судили за аналогичные преступления.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы