Жительница Самары перевела мошенникам 2 млн руб., чтобы избежать "уголовного дела"

В Самаре возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

59-летней местной жительнице позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов и убедил потерпевшую, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Якобы от имени самарчанки выписали генеральную доверенность на получение денег, которые направят на финансирование ВСУ. Звонивший настаивал, что, чтобы доказать невиновность и предотвратить потерю денег, женщина должна самостоятельно получить уже одобренные кредиты и перевести деньги на безопасный счет.

Потерпевшая так и сделала — взяла кредиты в нескольких банках, сняла свои сбережения и перевела более 2 млн руб. на указанные счета. В итоге она, конечно же, лишалась денег.