Жительница Самары перевела мошенникам 2 млн руб., чтобы избежать "уголовного дела"

В Самаре возбудили уголовное дело из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
59-летней местной жительнице позвонил фальшивый сотрудник правоохранительных органов и убедил потерпевшую, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Якобы от имени самарчанки выписали генеральную доверенность на получение денег, которые направят на финансирование ВСУ. Звонивший настаивал, что, чтобы доказать невиновность и предотвратить потерю денег, женщина должна самостоятельно получить уже одобренные кредиты и перевести деньги на безопасный счет.
Потерпевшая так и сделала — взяла кредиты в нескольких банках, сняла свои сбережения и перевела более 2 млн руб. на указанные счета. В итоге она, конечно же, лишалась денег.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы