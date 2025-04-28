Подростков из Самарской области избили за "неправильную" длину волос и манеру одеваться

В Ставропольский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело двоих 15-летних парней. Их обвиняют в хулиганстве по предварительному сговору. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в октябре 2024 г. в с. Ягодное подростки посчитали неправильной длину волос и манеру одеваться двух других несовершеннолетних. Заранее сговорившись, обвиняемые затеяли ссору и избили потерпевших. Кроме того, произошедшее они снимали на видео.

В интересах потерпевших к законным представителям обвиняемых предъявили иск о возмещении морального вреда на 200 тыс. рублей.