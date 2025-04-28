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Преступления Происшествия

Подростков из Самарской области избили за "неправильную" длину волос и манеру одеваться

ТОЛЬЯТТИ. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольский районный суд Самарской области отправилось уголовное дело двоих 15-летних парней. Их обвиняют в хулиганстве по предварительному сговору. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в октябре 2024 г. в с. Ягодное подростки посчитали неправильной длину волос и манеру одеваться двух других несовершеннолетних. Заранее сговорившись, обвиняемые затеяли ссору и избили потерпевших. Кроме того, произошедшее они снимали на видео.

В интересах потерпевших к законным представителям обвиняемых предъявили иск о возмещении морального вреда на 200 тыс. рублей.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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