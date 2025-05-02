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Власть и политика

У "Самара Арены" построят бассейн

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в интервью "Самарскому обозрению" рассказал, что в районе стадиона "Самара-Арена" будет построен большой бассейн.

По его словам, задача ставилась еще в ноябре 2024 г., но подходящий земельный участок подобрать не смогли. Теперь место для будущего спортобъекта найдено.

"Оказывается, нет свободной земли в Самаре, хоть тресни, а под бассейн, чтобы посадить его по нормативам (а это значит и парковку, и подъездные пути, и соблюдение требований доступной среды), нужна площадка до полутора гектаров. Пошли искать дальше. Тем не менее, нашли все-таки место, и будем строить большой бассейн в районе стадиона "Самара-Арена", и комплексного развивать данную территорию", — заявил вице-губернатор.

Дмитрий Яковлев добавил, что развивать территорию скорее всего будут по алгоритму не КРТ, а МИП (масштабный инвестиционный проект, — прим ред). Ее используют во многих регионах, только в Самарской области до сих пор ее не было.

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