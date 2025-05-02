У "Самара Арены" построят бассейн

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев в интервью "Самарскому обозрению" рассказал, что в районе стадиона "Самара-Арена" будет построен большой бассейн.
По его словам, задача ставилась еще в ноябре 2024 г., но подходящий земельный участок подобрать не смогли. Теперь место для будущего спортобъекта найдено.
"Оказывается, нет свободной земли в Самаре, хоть тресни, а под бассейн, чтобы посадить его по нормативам (а это значит и парковку, и подъездные пути, и соблюдение требований доступной среды), нужна площадка до полутора гектаров. Пошли искать дальше. Тем не менее, нашли все-таки место, и будем строить большой бассейн в районе стадиона "Самара-Арена", и комплексного развивать данную территорию", — заявил вице-губернатор.
Дмитрий Яковлев добавил, что развивать территорию скорее всего будут по алгоритму не КРТ, а МИП (масштабный инвестиционный проект, — прим ред). Ее используют во многих регионах, только в Самарской области до сих пор ее не было.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека