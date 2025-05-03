Подростка из Самары подозревают в вымогательстве денег за интимные фото

В Пензе возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 17-летний житель Самары. Об этом сообщает УМВД России по Пензенской области.
Жертвой стала 18-летняя местная жительница. С февраля по март 2025 г. неизвестный в мессенджере требовал у нее 72 тыс. руб. и угрожал распространить ее интимные фотографии. В итоге девушка перевела деньги и пошла в полицию.
Правоохранители выяснили, что вымогателем мог быть несовершеннолетний самарец. Парень признал вину и рассказал, что ранее познакомился с девушкой и интернете и снимки она прислала ему сама. А через какое-то время он решил подзаработать шантажом.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы