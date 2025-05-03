Подростка из Самары подозревают в вымогательстве денег за интимные фото

В Пензе возбудили уголовное дело, фигурантом которого стал 17-летний житель Самары. Об этом сообщает УМВД России по Пензенской области.

Жертвой стала 18-летняя местная жительница. С февраля по март 2025 г. неизвестный в мессенджере требовал у нее 72 тыс. руб. и угрожал распространить ее интимные фотографии. В итоге девушка перевела деньги и пошла в полицию.

Правоохранители выяснили, что вымогателем мог быть несовершеннолетний самарец. Парень признал вину и рассказал, что ранее познакомился с девушкой и интернете и снимки она прислала ему сама. А через какое-то время он решил подзаработать шантажом.