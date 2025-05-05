Мошенники развели пенсионера из Тольятти на 2 млн рублей

В полицию Тольятти с заявлением о хищении крупной денежной суммы обратился 87-летний местный житель, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Пенсионер рассказал, что ему позвонили из больницы и сообщили, что племянница попала в ДТП, а пострадавшим по ее вине людям срочно требуются дорогостоящие операции.
Будучи уверенным, что деньги пойдут на лечение, заявитель передал общие с супругой сбережения в размере 1, 96 млн рублей мужчине, который якобы должен был отвезти деньги в больницу. Только после этого он позвонил родственнице, которая сообщила, что с ней все в порядке, и весь день она находилась дома.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы