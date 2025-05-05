Мошенники развели пенсионера из Тольятти на 2 млн рублей

В полицию Тольятти с заявлением о хищении крупной денежной суммы обратился 87-летний местный житель, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионер рассказал, что ему позвонили из больницы и сообщили, что племянница попала в ДТП, а пострадавшим по ее вине людям срочно требуются дорогостоящие операции.

Будучи уверенным, что деньги пойдут на лечение, заявитель передал общие с супругой сбережения в размере 1, 96 млн рублей мужчине, который якобы должен был отвезти деньги в больницу. Только после этого он позвонил родственнице, которая сообщила, что с ней все в порядке, и весь день она находилась дома.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.