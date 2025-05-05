В Самаре открылась фотовыставка Банка России "Истории Победы"

Около здания Отделения по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России в Самаре открылась фотовыставка "Истории Победы". Посвящена она 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На выставке представлены изображения 11 памятных монет, рассказывающих о ключевых событиях Великой Отечественной войны. На них запечатлены знаковые мемориалы, посвященные защитникам Родины, а также крупные события тех тревожных лет — например, танковое сражение на Курской дуге, Сталинградская битва, Крымская стратегическая наступательная операция. В монетах также навсегда сохранены известные всему миру работы фронтовых фотографов: автограф на Рейхстаге, "Комбат".

"Памятные монеты, регулярно выпускаемые Банком России, помогают бережно хранить историю для последующих поколений, — отмечает управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — В оригинале некоторые из этих монет выполнены из золота и серебра, поэтому требуют особых условий хранения. У жителей региона есть уникальная возможность взглянуть на монеты в увеличенном формате на стендах фотовыставки "Истории Победы" и рассмотреть все тонкости рисунка".

Жители и гости города могут изучить выставку самостоятельно или побывать на экскурсии по графику. Выставка работает на улице Куйбышева, 112, до конца июня 2025 года. Экскурсии будут проходить по мере формирования групп по следующему расписанию: 6 и 13 мая с 16 до 17 часов; 7 мая с 13 до 15 часов; 4, 11 и 18 июня с 16 до 17 часов; 20 июня с 13 до 16 часов.