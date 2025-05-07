В Самаре на председателя СНТ возбудили дело из-за продажи ЛЭП

В отношении председателя садового некоммерческого товарищества возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщает прокуратура Самарской области.

Проверкой, которую провела прокуратура Кировского района Самары, было установлено, что председатель СНТ "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя" в июне 2022 г. без проведения общего собрания продал линии электропередач аффилированной ему фирме. Сумма договора купли-продажи составила всего 99 тыс. рублей.

После этого от нового владельца членам товарищества поступили требования о дополнительных взносах "в целях увеличения мощности поставляемой электроэнергии". 1200 садоводов вынуждены были нести дополнительные расходы.

По данным источника "Волга Ньюс", речь идет об СНТ "Прогресс" и ООО "Энергошанс".