В Самаре на председателя СНТ возбудили дело из-за продажи ЛЭП

В отношении председателя садового некоммерческого товарищества возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщает прокуратура Самарской области.
Проверкой, которую провела прокуратура Кировского района Самары, было установлено, что председатель СНТ "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя" в июне 2022 г. без проведения общего собрания продал линии электропередач аффилированной ему фирме. Сумма договора купли-продажи составила всего 99 тыс. рублей.
После этого от нового владельца членам товарищества поступили требования о дополнительных взносах "в целях увеличения мощности поставляемой электроэнергии". 1200 садоводов вынуждены были нести дополнительные расходы.
По данным источника "Волга Ньюс", речь идет об СНТ "Прогресс" и ООО "Энергошанс".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы