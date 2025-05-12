Жители Тольятти остались без холодной воды из-за утечки на водоводе

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В понедельник, 12 мая, в 9:33 на ул. Матросова, 18 в Комсомольском районе Тольятти произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.