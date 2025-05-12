Жители Тольятти остались без холодной воды из-за утечки на водоводе

В понедельник, 12 мая, в 9:33 на ул. Матросова, 18 в Комсомольском районе Тольятти произошла утечка на водоводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Коммунальная авария оставила без холодной воды потребителей 5 многоквартирных жилых домов и одного соцобъекта.
На время проведения работ организован подвоз питьевой воды бойлером (3 куб. м.).
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей — 17:00.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.