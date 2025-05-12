Сверхмарафонская дистанция: житель Самарской области пробежал 135 км в честь 80-летия Победы

Уроженец Хворостянского района Владимир Яковлев совершил сверхмарафонский забег, посвятив его своему прадеду-фронтовику Рябову Владимиру Яковлевичу и всем героям войны. В год 80-летия Победы он преодолел дистанцию протяженностью 135 км от Болгарского сквера в Самаре (пересечение улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной) до площади Славы в селе Хворостянка.

Накануне он сообщил на своей странице в соцсети, что забег состоится 8 мая с 5:30 и продлится, ориентировочно, около 15 часов, до 21:30–22:30. Финишем станет село Хворостянка, где Владимир родился.

"На забеге у меня будет сопровождение — мои близкие друзья. Они будут помогать мне на протяжении всего этого мероприятия, — сообщил тогда сверхмарафонец. — Для меня этот забег имеет большое значение, так как пробежать его я хотел еще в 2020-м году, но, к сожалению, из-за травмы ноги пришлось отказаться от этого мероприятия… Девять месяцев сложной физической и моральной подготовки, больше 3000 км объема за это время, огромное количество решенных организационных и технических вопросов. И теперь я вновь готов испытать судьбу, попробовать преодолеть себя и узнать границы своей выносливости".

Также Владимир сообщал, что собирается во время забега выходить каждые 10 км с "кружочками". Все фото- и видео материалы транслировались на его странице "Вконтакте".

Инициативу спортсмена поддержал и глава Хворостянского района Виктор Махов.

Позже он подчеркнул, что высоко оценил мужественный поступок земляка.

"От имени всех жителей Хворостянского района выражаю вам огромную благодарность и пожелание самого хорошего, доброго и светлого, а главное — мира!" — резюмировал Виктор Махов.

Финиш на площади Славы в родном селе Хворостянка превратился в настоящий праздник. Владимира встречали родные, друзья, жители села и глава Хворостянского района Виктор Махов. Общее время забега составило 14 часов 50 минут 50 секунд.

Владимир окончательно финишировал около своего дома, в 20:58. Это была его принципиальная позиция и ехать на машине от площади он наотрез отказался.

Позже на его стене группа поддержки прокомментировала состояние бегуна: "Многие пишут с вопросами о его состоянии, переживают. Вы не поверите — он ни разу не упал, не получил травму, ничего не сорвал, хотя испытаний во время забега было достаточно. К тому же, были уязвимые места, травмированные ранее. За весь забег была использована только одна таблетка, и это было обезболивающее! У Владимира сильно "забились" ноги, и они болят, но вполне терпимо. Надеемся, что утром ситуация не сильно ухудшится. Но даже если ухудшится, он знает, что делать. В общем, ходить и говорить может, не переживайте. После забега он немного поел, поделился впечатлениями и примерно в 1:00 лег спать".