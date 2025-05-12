Сверхмарафонская дистанция: житель Самарской области пробежал 135 км в честь 80-летия Победы

Уроженец Хворостянского района Владимир Яковлев совершил сверхмарафонский забег, посвятив его своему прадеду-фронтовику Рябову Владимиру Яковлевичу и всем героям войны. В год 80-летия Победы он преодолел дистанцию протяженностью 135 км от Болгарского сквера в Самаре (пересечение улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной) до площади Славы в селе Хворостянка.
Накануне он сообщил на своей странице в соцсети, что забег состоится 8 мая с 5:30 и продлится, ориентировочно, около 15 часов, до 21:30–22:30. Финишем станет село Хворостянка, где Владимир родился.
"На забеге у меня будет сопровождение — мои близкие друзья. Они будут помогать мне на протяжении всего этого мероприятия, — сообщил тогда сверхмарафонец. — Для меня этот забег имеет большое значение, так как пробежать его я хотел еще в 2020-м году, но, к сожалению, из-за травмы ноги пришлось отказаться от этого мероприятия… Девять месяцев сложной физической и моральной подготовки, больше 3000 км объема за это время, огромное количество решенных организационных и технических вопросов. И теперь я вновь готов испытать судьбу, попробовать преодолеть себя и узнать границы своей выносливости".
Также Владимир сообщал, что собирается во время забега выходить каждые 10 км с "кружочками". Все фото- и видео материалы транслировались на его странице "Вконтакте".
Инициативу спортсмена поддержал и глава Хворостянского района Виктор Махов.
Позже он подчеркнул, что высоко оценил мужественный поступок земляка.
"От имени всех жителей Хворостянского района выражаю вам огромную благодарность и пожелание самого хорошего, доброго и светлого, а главное — мира!" — резюмировал Виктор Махов.
Финиш на площади Славы в родном селе Хворостянка превратился в настоящий праздник. Владимира встречали родные, друзья, жители села и глава Хворостянского района Виктор Махов. Общее время забега составило 14 часов 50 минут 50 секунд.
Владимир окончательно финишировал около своего дома, в 20:58. Это была его принципиальная позиция и ехать на машине от площади он наотрез отказался.
Позже на его стене группа поддержки прокомментировала состояние бегуна: "Многие пишут с вопросами о его состоянии, переживают. Вы не поверите — он ни разу не упал, не получил травму, ничего не сорвал, хотя испытаний во время забега было достаточно. К тому же, были уязвимые места, травмированные ранее. За весь забег была использована только одна таблетка, и это было обезболивающее! У Владимира сильно "забились" ноги, и они болят, но вполне терпимо. Надеемся, что утром ситуация не сильно ухудшится. Но даже если ухудшится, он знает, что делать. В общем, ходить и говорить может, не переживайте. После забега он немного поел, поделился впечатлениями и примерно в 1:00 лег спать".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???