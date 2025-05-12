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Преступления Происшествия

Бухгалтер из Самары отдала фальшивым налоговикам почти 400 тыс. рублей

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 29-летняя женщина, работающая бухгалтером, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Межрайонной инспекции ФНС. Также он сообщил, что в отношении нее ведется проверка по установлению обстоятельств образования задолженности. По словам звонившего, потерпевшей нужно было прийти в налоговую инспекцию для уточнения данных, но можно было и упростить процедуру — сделать все дистанционно через него. Для этого якобы нужно установить специальное приложение и следовать инструкциям.

Самарчанка засомневалась, но голос в трубке звучал убедительно. Также мужчина заявил, что такие проверки проводятся регулярно, и даже предоставил реквизиты, которые, как выяснилось, не принадлежали ФНС. В итоге по указаниям неизвестного женщина установила приложение и "для безопасности" сделала несколько на указанные злоумышленником счета. Затем она решила перепроверить информацию и позвонила в налоговую инспекцию по официальному номеру. Злоумышленники успели получить 395 тыс. рублей.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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