Бухгалтер из Самары отдала фальшивым налоговикам почти 400 тыс. рублей

В Самаре 29-летняя женщина, работающая бухгалтером, стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником Межрайонной инспекции ФНС. Также он сообщил, что в отношении нее ведется проверка по установлению обстоятельств образования задолженности. По словам звонившего, потерпевшей нужно было прийти в налоговую инспекцию для уточнения данных, но можно было и упростить процедуру — сделать все дистанционно через него. Для этого якобы нужно установить специальное приложение и следовать инструкциям.
Самарчанка засомневалась, но голос в трубке звучал убедительно. Также мужчина заявил, что такие проверки проводятся регулярно, и даже предоставил реквизиты, которые, как выяснилось, не принадлежали ФНС. В итоге по указаниям неизвестного женщина установила приложение и "для безопасности" сделала несколько на указанные злоумышленником счета. Затем она решила перепроверить информацию и позвонила в налоговую инспекцию по официальному номеру. Злоумышленники успели получить 395 тыс. рублей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы