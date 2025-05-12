Школьникам Самарской области расскажут, кто создает технологии защиты в интернете

"Авито" и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запустили новый сезон "Урока цифры" — всероссийского образовательного проекта в сфере цифровых технологий, который реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой трансформации" национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство".

"Урок цифры" от компании "Авито" посвящен борьбе с социальной инженерией, фишингом и другими интернет-угрозами. Он в интерактивном формате рассказывает школьникам о профессиях и технологиях, которые обеспечивают защиту пользователей в интернете, и учит помогать окружающим. Цель — познакомить школьников с принципами работы антифрод-систем, научить их распознавать подозрительные действия и защищать свои данные. Урок поможет детям освоить правила безопасного общения и сделок на цифровых платформах, сформировать навыки критического мышления и анализа информации. Школьники узнают об особенностях таких ролей, как антифрод-детектив, антифрод-аналитик, менеджер продукта, ML-инженер.

По сюжету главные герои Запятыня, Скобец и братья Слеши знакомятся с представителем приюта для животных, который решил создать профиль на платформе объявлений, чтобы пристраивать животных и зарабатывать деньги на помощь приюту. Но он не знает, как сделать это эффективно и безопасно. Оказывается, что у классного руководителя ребят есть одноклассник — сотрудник команды антифрода "Авито". Он рассказывает ребятам о том, как создать свой профиль и максимально его обезопасить, а также о правилах безопасного поведения в интернете и о том, кто и как работает над технологиями защиты пользователей в интернете.

Учебные материалы включают видеоролик и интерактивные тренажеры, адаптированные для трех возрастных групп, каждая из которых попробует себя в одной из ролей внутри антифрод-команды: антифрод-детектива, антифрод-аналитика или ML-инженера. Школьники с 1 по 4 класс научатся базовым правилам безопасности через игровые задания, такие как создание надежных паролей и распознавание подозрительных объявлений. Ученики с 5 по 9 класс будут изучать функции антифрод-систем на примере реальных кейсов, отработают навыки анализа информации и научатся предотвращать цифровые угрозы. Старшеклассники с 10 по 11 класс углубятся в основы машинного обучения, попробуют свои силы в настройке алгоритмов, выявлении уязвимостей и разработке планов защиты цифровых платформ.

В ходе урока школьники узнают, как работают современные антифрод-системы и технологии машинного обучения, защищающие пользователей на онлайн-платформах. Одновременно они получат важные навыки личной безопасности в интернете, научатся настраивать инструменты защиты внутри профиля, распознавать признаки манипуляций и противостоять им.

За правильное решение заданий школьники получают виртуальные баллы, которые смогут направить на помощь людям или животным прямо внутри игры. Впоследствии "Авито" конвертирует баллы в реальные средства, которые будут переданы выбранным организациям.

"Цифровой мир открывает невероятные возможности, но требует осознанности и умения противостоять киберугрозам. Занятие "Урока цифры" не просто учит школьников защищать свои данные — оно воспитывает поколение, которое будет формировать безопасное онлайн-пространство. Помогая детям понять, как работают в синергии технологии антифрода и эксперты, которые занимаются безопасностью пользователей, мы закладываем фундамент для будущего, где доверие и безопасность станут основой цифровой экономики", — Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

"Новый сезон "Урока цифры", подготовленный совместно с компанией "Авито", посвящен важной в современном мире теме — борьбе с фишингом и другими интернет-угрозами. В игровой форме на простых примерах школьники познакомятся с принципами работы антифрод-систем, научатся противостоять угрозам, существующим в интернет-пространстве. Такие уроки помогают обучить эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. Навыки цифровой грамотности и кибербезопасности сегодня — базовая необходимость, без них сложно представить будущее успешного специалиста в любой отрасли", — Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО "Цифровая экономика".