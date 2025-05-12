В Волжском районе 300 домов остались без холодной воды

В понедельник, 12 мая, в 11:19 поступило сообщение о выходе из строя насоса на водозаборной скважине в н.п. Калинка Волжского района.
На время проведения работ без холодного водоснабжения остаются потребители 12 многоквартирных и 284 частных жилых домов, а также два социально-значимых объекта.
Организован подвоз питьевой воды бойлером.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения потребителей 9:00 13 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.