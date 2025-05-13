В Самарской области подвели итоги акции "Бессмертный полк"

Акция в этом году прошла в смешанном формате. Участие в ней приняли свыше 200 тыс. жителей Самарской области.
9 мая по площади Куйбышева прошла колонна "Бессмертного полка" численностью 10 тыс. человек. Позже к ней присоединилось около 3 тыс. зрителей Парада Победы, пришедших с фотографиями участников Великой Отечественной войны.
В муниципальных образованиях Самарской области приняли участие в шествии около 7 тыс. человек, пройдя с портретами своих родственников, воевавших за отечество.
По всей Самарской области с 1 по 11 мая прошли автопробеги, 485 машин с портретами ветеранов, российскими триколорами, флагами Бессмертного полка России и Знаменем Победы проехали по городам и селам, завершая маршруты возложениями цветов у воинских мемориалов и памятников.
Общественный транспорт в регионе также присоединился к акции. В Самаре курсировал тематический троллейбус № 4, оформленный ко Дню Победы. На кузове были размещены флаги и плакаты, а в салоне установлены постамент с цветами, изображения журавлей и белых голубей, а также портреты ветеранов Великой Отечественной войны — родственников сотрудников депо. Портреты ветеранов также можно было увидеть в трамваях маршрутов № 3, 13, 20, 24к, 25 и троллейбусах № 4, 12, 17, 19.
На улицах городов и сел Самарской области можно было увидеть портреты героев на личном и служебном автотранспорте.
"Бессмертный полк онлайн" — самая масштабная акция "Бессмертного полка". От Самарской области было подано свыше 2 тыс. заявок на участие в онлайн-шествии.
Трансляция портретов ветеранов Великой Отечественной войны была организована на 168 медиафасадах и светодиодных экранах региона. Жители городского округа Самара увидели портреты героев на медиаэкранах склона площади Славы. Телеканалы "Губерния", "Самара-ГИС" и "Тольятти24" транслировали видеопоток "Бессмертного полка" онлайн".
Более 15 тыс. жителей Самарской области с портретами героев своих семей приняли участие в церемониях возложения цветов, памятных мероприятиях и митингах, посвященных празднованию Дня Победы.
Акция "Бессмертный полк" прошла в образовательных учреждениях по всей Самарской области. Школьники выходили на линейки, встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, открывали Стены памяти, ставили спектакли, посвященные подвигу победителей. Большинство школьников и воспитанников детских садов приходили на мероприятия с портретами героев своих семей. Министерство образования Самарской области отметило, что за период с 1 по 11 мая было проведено 730 мероприятий. Свыше 164 тыс. школьников, студентов отдали дань памяти своим близким, защищавшим родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций.
Еще один формат акции — "Стена памяти". Это возможность почтить память своего ветерана на рабочем месте, в учебном заведении или там, где проводят досуг. Это формат, которые позволяет показать, что мы помним наших героев и гордимся их подвигом. Стены памяти в Самарской области появились во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования. Около 5 тыс. фотографий защитников и жителей области были размещены в рамках акции "Стена памяти"
Бессмертный полк прошел и в социальных сетях — пользователи меняли свои аватары, делились историями о своих родных, приближавших победу, размещали поздравительные открытки и видеоролики, созданные на сайте "Бессмертного полка" России.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???