Благодаря проекту участника "Школы героев" ветераны СВО из Сызрани дебютируют в чемпионате России по адаптивному футболу

Проект участника "Школы героев" открыл ветеранам СВО из Сызрани путь к всероссийским соревнованиям по адаптивному футболу. В нашей стране заложены победные традиции в дисциплине "футбол ампутантов": сборная России выигрывала чемпионаты мира и Европы.
Первый круг чемпионата России 2025 года в этой дисциплине стартовал сегодня в Дзержинске Нижегородской области. Не первый год в нем принимают участие опытные команды из Барнаула, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Махачкалы и Нижнего Новгорода. Но с этого сезона в составе участников появился новичок — команда "Сызрань" из Самарской области. Только в самарской команде играют спортсмены-любители — герои специальной военной операции.
Участие в турнире для наших бойцов стало возможным благодаря социальному проекту "Путь героя", направленному на реабилитацию и поддержку военнослужащих, получивших ранения.
Автор проекта — ветеран СВО Джамал Машаралиев, награжденный Орденом Мужества и медалью "За боевые отличия", участник программы "Школа героев". Также по решению губернатора Вячеслава Федорищева он был назначен куратором главы Сызрани.
Напомним, "Школа героев" является продолжением президентской программы "Время героев" и реализуется по инициативе главы региона. Она направлена на поддержку участников СВО, их адаптацию к мирной жизни и подготовку к работе в органах власти и крупных госкомпаниях.
Джамалу "Школа героев" помогла воплотить в жизнь свой социально важный проект — "Путь героя. Сызрань". За три месяца его реализации в Сызрани было организовано несколько направлений адаптивного спорта, а футбольная команда прошла интенсивную подготовку к соревнованиям. Спортсменов обеспечили экипировкой для тренировок и выступлений.
"Мы осознавали, что нам необходим общественный проект, который объединил бы всех единомышленников вокруг важной задачи — поддержки ветеранов СВО. Прошло три месяца, и мы уже организовали множество направлений адаптивного спорта. И это только начало", — подчеркнул глава Сызрани Сергей Володченков.
"Главная цель нашего проекта — вовлечь участников СВО, получивших ранения, в адаптивные виды спорта. Важно, чтобы они не оставались дома, а приходили на стадион, тренировались вместе с однополчанами, достигали новых высот и продолжали чувствовать себя частью команды", — отметил Джамал.
Сегодня команда из Сызрани сыграла с профессиональными спортсменами по адаптивному футболу — соперниками из Нижнего Новгорода со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. Но для себя выход на поле наряду с настоящими чемпионами ребята считают огромной победой.
"Надо было видеть, с каким удивлением и восхищением смотрели тренеры и все участники чемпионата на наших бойцов. Всем было интересно наблюдать за игрой ребят, которые рискнули и приняли для себя новый вызов — сразиться на футбольном поле с профессионалами. Играть в футбол, да к тому же с ограниченными возможностями здоровья они начали буквально три месяца назад. На такое способны только настоящие герои. И мы ими действительно гордимся", — подчеркнул Джамал.
Впереди у ребят еще несколько дней соревнований. Команда проведет по одному матчу с каждым из соперников.
Футбол ампутантов проходит по особым правилам. На поле выходят семь игроков: шестеро полевых и вратарь. Полевые игроки передвигаются при помощи костылей. Игра ведется на площадках размером 60×40 метров. Продолжительность каждого матча — два тайма по 25 минут. А цели у команд те же, что и в обычном футболе — отправить как можно больше мячей в сетку ворот соперника.
Систематические занятия физкультурой и спортом являются одним из самых эффективных способов физической реабилитации и социальной адаптации ветеранов боевых действий. В Самарской области уделяется повышенное внимание развитию адаптивной физкультуры и спорта. При поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и правительства Самарской области для ветеранов СВО организуются занятия плаванием, следж-хоккеем, адаптивным футболом, баскетболом на колясках и другими видами спорта.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???