Грузовые автомобили FORLAND с субсидией на первый лизинговый платёж в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о продлении программы финансирования грузовых автомобилей FORLAND в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором марки — компанией АО "МБ РУС". Предложение действует на договоры, заключенные до 31 декабря 2025 года.

В рамках специальной лизинговой программы к приобретению доступны все модели бренда FORLAND, реализуемые партнёром — компанией АО "МБ РУС". Бренд в настоящее время представлен тремя моделями: малотоннажным грузовым автомобилем Forland 3, среднетонажным Forland 8 и среднетонажным Forland 12. Эти машины специально адаптированы для российских условий эксплуатации, их можно приобрести как в виде шасси, так и с надстройками. Все грузовики оснащаются экономичными дизельными моторами экологического класса "Евро-5".

Так, при оформлении в лизинг Forland 3, скидка составит 400 тыс. рублей, а Forland 8 и Forland 12 доступны с выгодой в размере 500 тыс. рублей. Скидка будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора на новую технику — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Выгода распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через дилерскую сеть организатора программы.

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: регистрация ТС в Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7, продлённая гарантия. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.